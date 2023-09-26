الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم وذويهم بالجيزة

حبس
حبس

أحالت  النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد أن أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم وذويهم في جهات حكومية مقابل مبالغ مالية.

وكان لجأ شخص لحيلة ماكرة للنصب على المواطنين، زاعما عمله بإحدى الجهات الحكومية وقدرته على إنهاء مصالحهم وتعيينهم وذويهم مقابل الحصول على الأموال، وما أن استولى على أموالهم حتى فر هاربا.

واعترف المتهم بأنه استغل سذاجة البعض واستولى على أموالهم، بعدما نسج عليهم خيوطه وأقنعهم بقدرته على تعيينهم وذويهم بتلك الجهات.

من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

القبض على عاطل متهم فى قضايا نصب لتغيير العملات بقنا

زعم تسفيرهم لأداء العمرة.. ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين

المتهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم مــن خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات بالدولة، والزعم بقدرته على إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية، أو تعيينهم وذويهم بتلك الجهات من خلال إيهامهم بنفـــــوذه "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى" وكارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية باسمه وصورته، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة الجيزة حبس عاطل النصب الاحتيال جرائم الأموال العامة

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد