شوبير يكشف عن رسالة كولر لـ إمام عاشور (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رسالة المدرب السويسري مارسيل كولر، المؤثرة لإمام عاشور، نجم خط وسط القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "المدرب السويسري مبسوط للغاية من اللاعب، عاشور بالنسبة لكولر، بمثابة لاعب تكتيكي لا غنى عنه في تشكيل الفريق".

وأضاف: "عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يسهل مهمة توظيفه تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث، مطالبة بضرورة التركيز في الملعب فقط".

وأشار “شوبير” إلى أن كولر، حذر اللاعب من الانسياق وراء تأثير السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، فهو نموذج حاليا واضح للالتزام.

وتابع: "كولر في حيرة شديدة الآن مع أجنحة النادي الأهلي بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين، وهو ما يضعه في حيرة شديدة عند إعلان تشكيل الفريق لخوض المباريات".

وكان إمام عاشور، انتقل للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، قادما من رحلة احترافية بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم.

شوبير يتحدث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج

وانتقل شوبير، للحديث عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا، قائلا:" المباراة ربما تشهد تغييرات كثيرة من قبل المدير الفني للأحمر".

وأردف:" كولر يدرس إراحة بعض الأساسيين مع منح بعض البدلاء فرصة المشاركة في اللقاء، لاسيما أن نتيجة مواجهة الذهاب، تمنح الأهلي الأفضيلة لبلوغ مرحلة المجموعات من المسابقة القارية".

وزاد شوبير: "قرار كولر جاء بسبب ضغط المباريات الكثيرة التي سيتعرض له الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وهو ما يعرض اللاعبين للإصابات أو الإجهاد".

واختتم قائلا:" من المتوقع أن تشهد مواجهة الإياب أمام سان جورج، وجود 3 عناصر جديدة في تشكيل المارد الأحمر".

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى بدورى أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي قد حقق فوزا هاما في مواجهة الذهاب، أمام بطل إثيويبا الأحد الماضي بثلاثية نظيفة، سجلها حسين الشحات "هدفين"، وأحمد عبدالقادر، في الدقائق 28 و58 و90.