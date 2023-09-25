الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لجنة التخطيط لبحث استمراره مع الأهلى

كولر
كولر

أنهي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، مسألة رحيله من عدمها خلال الفترة الحالية، بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه عروضا من أندية الشباب والهلال السعودي.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر عقد جلسة خاصة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي لحسم قراراته، في ظل وجود عقد جديد يربط المدير الفني مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن  السويسري مارسيل كولر المدير أكد بشكل رسمي أنه لم ولن يفكر في الرحيل عن النادي، مشيرًا إلى أن العروض التي يتلقاها شفوية وهو يركز مع الفريق الأحمر لتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى السويسري أبدى تمسكه بالاستمرار مع الفريق، خاصة بعد تجديد عقده منذ شهر وتلبية كل مطالبه.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط أكدت أيضا رغبتها في بقائه والاستمرار في تنفيذ المشروع الذي تم الاتفاق عليه من أجل استمرار الفريق في حصد الألقاب المحلية والقارية.

واختتم المصدر تصريحاته أن لجنة التخطيط اتفقت مع كولر على التركيز في تصريحاته الإعلامية على بقائه والاستمرار في قيادة القلعة الحمراء حتي انتهاء العقد المبرم بين الطرفين.

وكان الشباب السعودى قد استفسر من وكيل مارسيل كولر عن إمكانية موافقته على تدريب فريقه؛ بدءاً من الفترة الحالية مع استعدادهم لدفع قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى تعاقده مع الأهلى وتقدر بـ600 ألف يورو بواقع ثلاثة شهور.

خطوة مهمة 

 وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  أعرب عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

ووصل كولر حديثه: نمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل ‏المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي في جميع البطولات، وأن هذه القائمة تساعده في عملية ‏التدوير خلال المباريات وتعوض غياب أي لاعب.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، وأنه رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.‏

واختتم مارسيل كولر حديثه معبرًا عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام ‏سانت جورج وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة لا سيما أنه يعلم ‏أن المصريين يعشقون كرة القدم وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع ‏الجماهير.

كولر الاهلى لجنة التخطيط الشباب السعودي محمود الخطيب

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