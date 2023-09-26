"الأعلى للثقافة" يُصدر ديوان "ما تيسر من دموعي" لـ مصطفى محمود

أصدر المجلس الأعلى للثقافة، ديوان "ما تيسر من دموعي" للشاعر مصطفى محمود.

ويأتي الإصدار تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يعد ديوان "ما تيسر من دموعي" من أحدث إصدارات سلسلة الكتاب الأول، وهو ديوان شعر بالعامية المصرية متعدد الصياغات وأشكال الكتابة ينقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية، كما يكشف الديوان آليات الكتابة العروضية والتغيمية في الجزء الإيقاعي.

ويمكن الحصول على نسخة من الديوان من خلال منفذ بيع صندوق التنمية الثقافية الموجود بمبنى المجلس الأعلى للثقافة.

وتتاح أيضًا بمنفذ البيع كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بشكل عام، والتي تضم إصدارات النشر العام وإصدارات الكتاب الأول وإبداعات التفرغ وأبحاث المؤتمرات، بالإضافة إلى الدوريات التي يصدرها المجلس.

"الأعلى للثقافة" يشارك في معرض دمنهور بخصم 50%

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة، ويستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

وأعلن جناح المجلس الأعلى للثقافة، أن المجلس يقدم 50٪؜ على جميع إصدارات المجلس بالمعرض.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويرافق المعرض برنامج ثقافي وفني، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، ويحتفي بالكوادر الثقافية في محافظة البحيرة.

ومن المقرر أن يتنوع المعرض ما بين لقاءات فكرية، وندوات أدبية، وأمسيات شعرية، إلى جانب الاحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وأنشطة الطفل، التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في دمنهور وهيئة قصور الثقافة، لتعزيز التعاون الثقافي بين المؤسسات.