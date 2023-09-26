"اختيرت كأفضل مشروع إنشائي في العالم".. محطة معالجة المحسمة تعيد إحياء أراض الفيروز

كانت محافظة الإسماعيلية هي نواة حرب أكتوبر لاسترداد سيناء، ومازالت هي النواة لتعمير وتنمية سيناء، حيث أنشأت الدولة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد في الإسماعيلية، لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية والتي تهدف لمعالجة مياه الصرف تنقل عبر السحارة من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء، وتم اختيارها طبقا لمجلة "Engineering News-Record" الأمريكية، المعروفة بـ "ENR"، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.

نقل مليوم و 250 ألف متر من مياه لزراعة 100 ألف فدان بسيناء

وتعمل محطة معالجة المحسمة على نقل وعبور مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يوميا إلى شرق القناة لري وزراعة نحو 100 ألف فدان بسيناء لتضاف إلى الرقعة الزراعية، وذلك عن طريق نقل المياه من مصرف المحسمة غرب القناة عبر سراحة المحسمة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة إلى محطة المعالجة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيا بتقنية فائقة الجودة لتوفير مليون متر مكعب يوميا.

تكلفة تشغيل المحطة 350 ألف يوميا

وتبلغ تكلفة تشغيل المحطة يوميًا 350 ألف جنيه، فيما يبلغ طول مشروع سحارة سرابيوم بطول 024 مترًا، وتعد المحطة واحدة من أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس وتم إنجازها فى عام، من خلال 2.5 مليون ساعة لم تسجل خلالها أي إصابات، وحدث ذلك بدون وقت ضائع.

مكونات المحطة

فيما تتكون من ثلاثة مبان رئيسية متجاورة، كل منها 2000م2، تضم وحدات المعالجة الرئيسية، بالإضافة إلى مبنيين خارجيين، ومبنى آخر مركزي لعمليات التطهير والترشيح.

إشادة رئيس الوزراء باختيار المحطة الأفضل عالميا

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشاد باختيار مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، كما منحت جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة في القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه.