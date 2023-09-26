الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. ندوة "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي" ببيت السناري

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

 تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع دار المعارف، ندوة وحفل توقيع كتاب "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته" للدكتورة هبة جمال الدين، وذلك يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

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يفتتح الندوة الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويديرها الدكتور سمير غطاس، بحضور الأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، ونخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين والمفكرين.  
تدور الندوة حول كتاب "الدولة وأمنها القومي في عالم الذكاء الاصطناعي وتشابكاته"، من خلال تحليل الإشكاليات المطروحة في الكتاب والتي تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وتأثيرها في أركان الدولة والأمن القومي في ضوء التغيرات التكنولوجية الجديدة.
جدير بالذكر أن الدكتورة هبة جمال الدين؛ هي أستاذ الدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال علم الاجتماع إضافة لخمس جوائز بحثية عربية.

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تأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر العلم والثقافة والتطور التكنولوجي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة واستقرارها.

دار المعارف الدولة وأمنها القومي بيت السناري مكتبة الاسكندرية الذكاء الاصطناعي الإسكندرية

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