منها مهرجان "سماع" ومؤتمر "قصيدة النثر".. أجندة فاعليات بيت السناري لشهر سبتمبر

يزدحم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، خلال شهر سبتمبر الجاري.

أجندة فعاليات بيت السناري لشهر سبتمبر 2023

وتتضمن الفعاليات التي يتم إقامتها في بيت السناري التالي:

ندوة لمناقشة رواية "بنت الحارة" للدكتور طارق منصور، وذلك يوم الأربعاء 6 سبتمبر، في تمام الساعة 7 مساءً.

أما يوم السبت 9 سبتمبر، فينظم بيت السناري، معرض "معًا" لذوي الهمم للحرف والأشغال اليدوية، في تمام الساعة 5 مساءً.

وفي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، تقام ندوة "الفكر الصوفي" مع الأديبة الدكتور ريم بسيوني، في تمام الساعة 7 مساءً.

وفي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، يشهد بيت السناري، مؤتمر قصيدة النثر المصرية، في تمام الساعة 5 مساءً.

كما يقيم بيت السناري، عدة حفلات لمهرجان سماع، بداية من السبت 23 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والثقافية الهامة.

بيت السناري

يعد من أهم البيوت التراثية في القاهرة، وقد تم بناء بيت السناري للصفوة في هذه المنطقة، فيعود القصر إلى إبراهيم كتخدا السناري، أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به.

وليخدم أهالي حي السيدة زينب، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة، وغيرها من الفاعليات الثقافية الهامة.