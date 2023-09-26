رئيس الوزراء العراقي: لم يعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش الإرهابي، لا يمثل اليوم تهديدًا للعراق.

وقال السوداني، في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، إنه لم يعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم داعش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأضاف السوداني أنه خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، وستؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلي أن وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة.

الإطار التنسيقى يؤكد التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية

وفي تصريحات سابقة، أكد الإطار التنسيقي العراقي، الجامع للقوى الشيعية المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، مساء الإثنين، التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي- المستوى القيادي- عقده في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان نقلته وكالة شفق نيوز العراقية.

وحسب البيان، ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية والأمنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على إنجازها بوتيرة متصاعدة.

وأطلع رئيس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع، قادة الإطار التنسيقي على زيارة العراق برئاسته إلى نيويورك، فيما شدد قادة الإطار على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها.