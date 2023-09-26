الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "الضرائب" يتفقد سير العمل وتنفيذ خطة التطوير بمنطقتي الجيزة أول وثان

الدكتور فايز الضباعنى
الدكتور فايز الضباعنى

الضباعني: متابعة مستمرة لوزير المالية للزيارات الميدانية وما تُسفر عنه من نتائج وحل للمشكلات 

الحصر على الطبيعة من أهم الملفات التي تعمل عليها المصلحة في الوقت الراهن
 

 أجرى الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جولة تفقدية بالمصلحة من خلال زيارته لمنطقتي الجيزة أول والجيزة ثان والمأموريات التابعة لها، وذلك لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطة التطوير والنشر بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية.

 رافقه في هذه الجولة كلا من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، وسمر عبد المنعم رئيس القطاع المالي والإداري، وأشرف شعبان رئيس منطقة الجيزة أول، إبراهيم الدالي رئيس منطقة الجيزة ثان، واللواء خالد العشري رئيس الإدارة المركزية للأمن، ورؤساء المأموريات التابعة للمنطقتين، ومديري العموم.

 العنصر البشري أهم الموارد التي تمتلكها مصلحة الضرائب المصرية

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة على متابعة وزير المالية المستمرة لهذه الزيارات الميدانية، وما تسفر عنه من نتائج وحل للمشكلات التنفيذية التي تواجه العاملين، مما سيسهم في مد جسور التواصل مع العاملين الذين يعدوا المحرك الرئيسي للعمل وتحقيق الحصيلة المستهدفة، لافتا إلى أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها مصلحة الضرائب المصرية ومن ثم يحظى باهتمام كبير منها  من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وأيضاً عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين .

 مناقشة ملف تطوير المباني وتحديث الشبكات ورفع كفاءة الأحمال

وعقد دكتور فايز الضباعني  خلال الجولة، اجتماعا مصغرا مع رؤساء منطقتي الجيزة أول والجيزة ثان ورؤساء المأموريات التابعة للمنطقتين، ومديري العموم تناول فيه العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها ملف تطوير المباني وتحديث الشبكات ورفع كفاءة الأحمال والقدرة الكهربائية وغيرها من الأعمال الإنشائية ، موجها بضرورة رفع تقارير أسبوعيا حول ما تم إنجازه من أعمال تطوير المباني على أرض الواقع .

وأعطى الدكتور فايز الضباعني  تعليماته لرؤساء المناطق بعقد اجتماع شهري مع رؤساء المأموريات لمتابعة موقف الحصر على الطبيعة ، والحصيلة ، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، والمتأخرات الضريبية ، وإيرادات الثروة العقارية وغيرها من الموضوعات، ورفع تقرير بنتائج هذه الاجتماعات إلى رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، مشددا على أهمية توجيه الجهود وتكثيفها للحصر على الطبيعة، لافتا أنها ستعد أحد عناصر تقييم رؤساء المأموريات، قائلا أن الممول الملتزم له من المصلحة كل وسائل الدعم والمساعدة ، والممول غير الملتزم فهناك قوانين تمكن المصلحة من استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات

 

وأثناء الجولة حرص رئيس مصلحة الضرائب،  على مقابلة العاملين كلٍ فى موقعه والاستماع لهم وللمشكلات التي تواجههم وخاصة في موضوع الحصر على الطبيعة ، مؤكدا على حرص المصلحة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الحصر على الطبيعة مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والتي تنعكس على الحصيلة الضريبية.

 وأوضح أن الحصر على الطبيعة من أهم الملفات التي تعمل عليها المصلحة في الوقت الراهن ، موجها العاملين بالمنطقتين إلى أن يستمروا فى تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب المصرية.

 وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من المشروعات الجديدة التى تعتمد على الخصائص التكنولوجية كالتطوير والميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة ، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطوير.

مصلحة الضرائب جولة تفقدية فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المأموريات لوزير المالية الجيزة

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