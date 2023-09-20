الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الضرائب: نعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب

قال الدكتور  فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030 ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريحي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للإلتزام بهذه المشروعات، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكتروني، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، ما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق، مشيرًا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.

وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين؛ من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

 وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تساهم في تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

رئيس الضرائب: إسراع وتيرة تطوير ودمج مأموريات المصلحة

ونوه بأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من الفوائد للممولين  منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

ولفت إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يوليو 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأشار الدكتور  فايز الضباعني  إلى  أنه يمكن للمجتمع الضريبي الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن  16395.

مصلحة الضرائب المصرية مشروعات التطوير الميكنة رؤية مصر للتحول الرقمي المجتمع الضريبي منظومة الإيصال الإلكتروني

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