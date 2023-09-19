الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ورش عمل "أون لاين" للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة من منظومة ضريبة الأجور

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أعلن  الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك  يوم الأربعاء  من كل اسبوع حتى 11  أكتوبر 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك  للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

قرار جديد من وزير المالية بشأن توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وأوضح "الضباعني"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة /  شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة  في 15 أكتوبر 2023،  والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل إلزام 1000 جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023 ،  والوارد اسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة.
ولفت إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية)  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية ،  وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

وأشار إلى إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين، وكذلك إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم  وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة والتي تم تسجيلها بمعرفتهم.

وأوضح أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه  التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥، ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.

ونوه بأن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية ، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services.

الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات المرحلة الرابعة الفرعية الأولى وزير المالية قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 ب

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