قيادي بمصر أكتوبر: انتخابات 2024 استحقاق دستوري مهم وعلى الجميع المشاركة

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر، يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد استحقاقا دستوريا هاما من أجل تدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع المصريين وممارسهم حقهم الانتخابي.

وأضاف الأمين العام للحزب في بيان له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهود حثيثة لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية القادمة، مشيدا بموقف الهيئة وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فالهيئة وضحت موقفها من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا للمحددات التي نص عليها القانون.

الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري هام

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري مهم من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، لافتا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، للانتخلبات الرئاسية، تؤكد حرص على تحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية.

وتابع: الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري يفتخر به المواطنين ويتجهزون للمشاركة الفعالة فيه لأن حق دستوري وواجب وطني، لافتا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن شفافية ونزاهة الاستحقاق الدستوري المرتقب.

وكان قد أعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، امس الإثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.