محافظ مطروح: 857 مدرسة تستعد لاستقبال 179 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023- 2024 مع دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة بإجمالي 226 فصلا بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه مع الانتهاء من صيانة 7 مدارس، بإجمالي 857 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو 18 ألف طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.

857 مدرسة تستعد لاستقبال 179887 طالباً في العام الدراسي الجديد

وأشار عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أن عدد مدارس مطروح يبلغ 857 مدرسة تضم 4331 فصلاً تستعد لاستقبال 179887 طالبا بالمراحل التعليمية من مرحلة الحضانة حتى الثانوي منها 100985 بنين، و78902 بنات.

دخول مدارس جديدة الخدمة

وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التى نفذتها الأبنية التعليمية بالمحافظة إنشاء جديد بـ9 مدارس وهي مدرسة الكيلو 8 تعليم أساسي بمطروح، أرضي و4 أدوار علوي توسع رأسي بـ22 فصلاً بتكلفة 9.3 مليون جنيه، مدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج علي بمطروح تعليم أساسي أرضي ودور علوي توسع أفقي بـ11 فصلاً بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ومدرسة الشواعر غرب للتعليم الأساسي بقرية أبو لهو بمطروح بـ11 فصلاً بتكلفة نحو 8 ملايين، ومدرسة أولاد مسعود حميده بقرية رأس الحكمة بمطروح بـ11 فصلاً بتكلفة 9.2 مليون جنيه، ومدرسة سمالوسي للتعليم الأساسي بقرية المثاني بالنجيلة بـ11 فصلاً بتكلفة 7.4 مليون جنيه، ومدرسة أولاد الشيخ للتعليم الأساسي ببرانى بـ11 فصلاً بتكلفة 7.8 مليون جنيه، ومدرسة الشيخ بنين للتعليم الأساسي ببراني بـ11 فصلاً بتكلفة 7.8 مليون جنيه، ومدرسة أبو عامود للتعليم الأساسي ببراني بـ11 فصلاً بتكلفة 9.6 مليون جنيه، ومدرسة فرج كويلة للتعليم الأساسي ببراني بـ11 فصلاً بتكلفة 6.7 مليون جنيه.

توسعة المدارس

واشار مدير عام الابنية التعليمية بمطروح إلي ان المدارس التى شملت توسعة وتفتح أبوابها لاستقبال الطلاب مع العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، هى مدرسه طارق ابن زياد الابتدائيه بمطروح بعدد ١١فصل بتكلفة ٤،٢ مليون جنيه ،و مدرسه الرومان الاعداديه بنين بقريه القصر بمطروح بعدد ثلاث فصول بتكلفه ٣،٤ مليون جنيه ،ومدرسه غوط اللوز ببراني للتعليم الاساسي بعدد ١١فصل بتكلفة ٨،٨ مليون جنيه ،ومدرسه اسرافيل الجالى ببرانى للتعليم الاساسى بعدد ٢٢فصل بتكلفة ١٠،٣ مليون جنيه ،ومدرسه سيدي برانى الاعداية الثانوية ببرانى بعدد ٦فصول بتكلفة ٤،٢ مليون جنيه ،ومدرسه الناصر صلاح الدين للتعليم الاساسى بالحمام بعدد ١٤فصل بتكلفة ٤،٨ مليون جنيه ،ومدرسه ام المؤمنين الابتدائية المشتركة بالحمام بعدد ١٨فصل بتكلفة ٦،٦ مليون جنيه ،ومدرسه خديجه بنت خويلد الاعدادية بنات بالحمام بعدد ١٤فصل بتكلفة ٦،٨ مليون جنيه ،ومدرسه على بن أبي طالب الاعداية بنين بالحمام بعدد ١٧فصل بتكلفة٤،٥ مليون جنيه

_ اجراء صيانه شاملة لعدد ٨ مدارس

وأضاف مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه تم الانتهاء من اجراء صيانه شاملة لعدد ٨ مدارس جاهزة لاستقبال الطلاب وهى مدارس الشولحى إبتدائي،وأولاد جبريل إبتدائي، ومدرسة القصر إبتدائي بنات، وأولاد عبدالله تعليم اساسى ،وأولاد ناجى ابتدائي وذلك بمرسي مطروح، و أغورمى تعليم أساسي بسيوة ،وسوانى سمالوس إبتدائي بالضبعة ،ومدرسة أبو زريبة إبتدائي مشترك بالسلوم، مع الإسراع في نهو أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المدارس الأخرى على مستوى المحافظة