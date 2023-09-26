الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إنه "في 25 سبتمبر 2023، حوالي الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضافت الدفاع الروسية: "جرى تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي منطقة كورسك"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

ولاحقا بنصف ساعة وتحديدا في تمام الساعة (11 مساء بالتوقيت المحلي)، أعلنت الدفاع الروسية، إسقاط طائرتين مسيرتين أخرتين فوق مقاطعة كورسك، ليصل بذلك المسيرات الأوكرانية التي أسقطها الدفاع الجوي الروسي فوق مقاطعة كورسك لـ 4 طائرات مسيرة في أقل من ساعتين.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

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القوات الروسية تصد هجوما صاروخيا فوق القرم

وأعلن الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم، ميخائيل رازفوجاييف، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي فوق شبه الجزيرة.

وقال سيفاستوبول على تطبيق تليجرام: "يتصدى جيشنا لهجوم صاروخي، وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخًا قرب قاعدة بيلبك الجوية، العمل متواصل".

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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 19 طائرة مُسيرة فوق القرم

وفي الأسابيع الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها في القرم باستخدام طائرات مسيرة وزوارق مسيرة لضرب قواعد وسفن روسية، وتحدثت مصادر الاستخبارات الأوكرانية عن تنفيذ عمليات إنزال على ساحل القرم.

وتتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014، فيما موسكو مرارا من أنها سترد بقوة على الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.

مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود بضربة صاروخية

في سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية بسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

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تطور خطير.. أوكرانيا تعلن قتل قائد الأسطول الروسى فى البحر الأسود

ولفتت القوات الأوكرانية الخاصة عبر تليجرام إلى مقتل 34 ضابطاً بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود بعد ضربة صاروخية. 

وأضافت: "أُصيب 105 آخرون من المحتلّين. الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها".

​​وزارة الدفاع الروسية​​ الدفاعات الجوية الروسية مسيرات أوكرانية تدمير مقاطعة كورسك الحرب الروسية - الأوكرانية

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