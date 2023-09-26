القوات الروسية تصد هجوما صاروخيا فوق القرم

أعلن الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم، ميخائيل رازفوجاييف، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي فوق شبه الجزيرة.

وقال على تلجرام: "يتصدى جيشنا لهجوم صاروخي، وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخًا قرب قاعدة بيلبك الجوية، العمل متواصل".

وتستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرًا، في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأصدرت السلطات تحذيرًا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوجاييف على تلجرام عند الساعة 20,57 (17,57 ت غ).

وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم على تلجرام انتهاء التحذير.

أما وزارة الدفاع الروسية، فأعلنت على تلجرام تدمير سبع مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلجورود المحاذية لأوكرانيا.

وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إلى عدم سقوط ضحايا في بيلجورود.

وتكثفت مؤخرًا الهجمات على الأراضي الروسية، بعدما كانت نادرة في بداية العملية العسكرية، وتعلن كييف بشكل متزايد مسؤوليتها عنها.