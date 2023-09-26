وفاة شاب وإصابة أخر فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقى شاب مصرعه وأصيب أخر في حادث تصادم تروسيكل مع موتوسيكل بطريق “القصر / بدخلو” بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الداخلة العام، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية الأمن بالوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق بطريق “القصر / بدخلو” بالداخلة في الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الداخلة العام ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتبين وفاة عمرو كامل بكر (20 سنة) من قرية بدخلو، وإصابة أحمد عماد صابر، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.