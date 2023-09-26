معلومات عن النبى محمد ﷺ يوضحها أحد علماء "الأوقاف"

هنأ الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة مولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً: "كل عام والجميع بألف خير بمناسبة ميلاد سيدنا رسول الله.. ياعيد ميلاد النبي الهادي.. العيد أنت لسائر الأعياد.. بشارات به صلى الله عليه وسلم يطلعنا عليها بنفسه".

معلومات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وأضاف الشيخ يسري عزا، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سُئل "متى كنت نبيًا يا رسول الله؟" فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد، معقبا: "سبقت نبوته وآدم طينة فله الفخار على جميع الناس، سبحان من خص النبي محمد بفضائل تتلى بغير قياس".

وتابع: "في حديث آخر يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدر في طينته وسوف أنبئكم بتأويل هذا، أنا دعوة أبي أبراهيم، وبشرى عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى في أرض الشام وكذلك أمهات النبيين يرين".