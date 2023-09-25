غدًا.. مروة ناجي تُحيي احتفالية دار الأوبرا بالمولد النبوي الشريف

تحي المطربة مروة ناجي مساء غدا الثلاثاء احتفالية المولد النبوي الشريف وذلك على خشبة مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتحيي مروة ناجي الحفل بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة نجوم دار الأوبرا كل من المطرب طه حسين، والمطرب محمد عبد الحميد، والمطرب إبراهيم فاروق، والمطرب تامر نجاح وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددًا من الشروط والتعليمات لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

تفتح الأبواب في تمام السابعه والنصف مساء.

يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة "جاكيت + كرافتة".

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء الكمامات الطبية.

الإلتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

منوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

تفاصيل وبرنامج الحفل

ويتضمن البرنامج فاصلين غنائيين ويحيي الفاصل الأول نجوم دار الأوبرا كل من ا كل من المطرب طه حسين، والمطرب محمد عبد الحميد، والمطرب إبراهيم فاروق، والمطرب تامر نجاح، ويقدموا خلاله كل من: “موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى”.

فيما تحيى الفاصل الثانى المطربة مروة ناجى وتقدم نخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم ومنها: “برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق”.