سفير الاتحاد الأوروبى: نتعاون مع مصر لمواجهة التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الأوكرانى

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إن الاتحاد الأوروبي يربطه بمصر علاقات تاريخية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهناك تعاون مشترك مع مصر في مجال السياسة الخارجية بجانب التعاون في مجالات عدة.

ولفت خلال تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأن الاتحاد يتعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي، وأن الشراكة الاقتصادية عنصر أساسي للعلاقات مع مصر.

الاتحاد يتعاون مع مصر لمواجهة التحديات العالمية وقضايا الشرق الأوسط

وأضاف أن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، وأن الاتحاد يتعاون مع مصر لمواجهة التحديات العالمية وقضايا الشرق الأوسط، كذلك يشمل التعاون مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ونوه إلى أن الاتحاد يقوم بالتنسيق مع مصر حول الموضوعات الملحة كعملية السلام في الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الأوكرانية.