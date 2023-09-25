الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هيئة الاستثمار": مشروعات البنية التحتية دفعت الكثير للاستثمار فى مصر

حسام هيبة
حسام هيبة

أكد د.حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال هيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "CBC"، إن ملف الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة، خاصة مع بدء الإصلاح الاقتصادي ورفع البنية التحتية لأنها أساس جذب الاستثمار.

وواصل: "أي مشروع بحاجة لطرق ومياه وكهرباء وغاز، وتصدير واستيراد، مصر بدأت تلك المرحلة مبكرًا وأحدثت طفرة كبيرة، في ظل مشروعات البنية التحتية الكبيرة، والتي أصبحت مسار إعجاب ودفعت الكثيرين للتفكير في دراسة مشاريع مختلفة في الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر والدخول بها لما تتمتع بها مصر من طرق بنية تحتية وطرق وموانئ ومطارات وكهرباء متوفرة في الصناعات المختلفة".

الاستثمار حسام هيبة الرئيس السيسي عمرو خليل سي بي سي

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