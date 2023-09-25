خبراء يكشفون لـ"القاهرة الإخبارية" أهمية استضافة مصر لاجتماعات "الآسيوي للاستثمار"

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، الإثنين، أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار، وتناول البرنامج آراء مجموعة من الخبراء والمتخصصين، جاءت كالآتي:"

خبيرة اقتصاد: مشروعات الطاقة المتجددة من المشروعات الكبرى التي ساهم فيها البنك الآسيوي مع مصر

أوضحت د.حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، أهمية استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار قائلة:"إن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية والتنمية المستدامة يعكس الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لمصر".

انجازات الدولة المصرية خلال 8 سنوات

أضافت حنان خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية خلال الثمان سنوات الماضية حققت مراحل تطوير كبيرة جدًا في البنية التحتية بكل أنواعها في مشروعات مختلفة أثبتت ريادة واضحة فيها، مثل مشروعات الطرق والكباري، والمبادرات الرئاسية أهمها مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت مجموعة كبيرة من القرى والنجوع في 20محافظة في مصر، وكلها مشروعات بنية تحتية حرصت القيادة المصرية على العمل عليها واستهدافها لتطوير حياة الإنسان.

أوضحت أن الدولة المصرية بسبب المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، تم تصنيف مصر في مؤشر التنمية المستدامة قفز للمرتبة الـ 19 وهي قفزة كبيرة جدًا تدل على استهداف المشروعات التنموية التي تساهم بشكل كبير في تنمية المواطن المصري.

وأشارت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة من المشروعات الكبرى التي ساهم فيها البنك الآسيوي مع مصر.

هيئة الاستثمار: 8 مليارات دولار صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الثالث من 2022-2023

أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، أهمية انعقاد مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في مصر لمرة الأولى خارج قارة آسيا، لقام في مصر في القارة الإفريقية، قائلًا "إن انعقاد مؤتمر البنك الآسيوي في مصر يعكس أهمية مصر كدولة مؤسسة للبنك، وهو أول اجتماع يعقد بعد جائحة كورونا، بشكل فعلي

نجاح الدولة المصرية في تحديث مرافقها

وأضاف هيبة خلال لقائه ببرنامج "المراقب" عبر فضائية القاهرة الإخبارية، على هامش فعاليات مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار، أن الجلسة الافتتاحية وكلمة الرئيس السيسي يعكس مدى إلتزام مصر، بالتعاون الكبير ما بين مصر والبنك الآسيوي، لافتا إلى أن مصر بدأت في تطوير بنيتها التحتية منذ نحو 7 سنوات.

وأوضح أن العالم كله يشهد مدى نجاح الدولة المصرية في إقامة وتحديث مرافقها، بحيث تكون منطقة جاذبة للاستثمار سواء في مجال البنية التحتية أو في المشروعات المباشرة، لافتًا إلى أن صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الثالث من 2022-2023 بلغت 8 مليارات دولار.

هيئة الاستثمار: إصدار 22 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى الآن

قال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، إن الرخصة الذهبية هي ما يطلق عليها الموافقة الواحدة، ومنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتم تفعيلها بدءًا من بداية هذا العام.

وأضاف هيبة خلال لقائه ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار أن الموافقة الواحدة كانت تمنح على تراخيص بناء مشروع جديدة، تتضمن تراخيص البيئة والحماية المدنية وأي تراخيص أخرى تتعلق بنشاط المشروع، ثم تتضمن رخصة التشغيل.

استجابة الحكومة ومجلس النواب

وأوضح أن هذه الموافقة تتم مسبقًا بتعهد من المستثمر على الالتزام بالإجراءات المتبعة في كل ترخيص ممنوح، ويتم إصدارها في 20 يوم عمل من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة المشروع، لافتاً إلى أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه تم طلب من مجموعة من المستثمرين بالتوسع في الأنشطة التي كانت تمنح لهذه المشروعات، واستجابت الحكومة ومجلس النواب، وتم فتح جميع الأنشطة يمكن منحها الموافقة الواحدة كما كانت تخصص للمشروعات التي لها طابع قومي واستراتيجي.