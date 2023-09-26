في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل.. تعرف على جهود الدولة لنشر الوعي بتنظيم الأسرة

يحتفل العالم فى26 سبتمبر باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، لتسليط الضوء على حقوق الانسان في حياة كريمة، وتجنب الآثار الخطيرة لتكرار الحمل، أو كثرة عدد الأطفال، وتأثير الإجهاض على صحة المرأة، والوصول إلى أفضل الممارسات المتبعة في مجال خدمات وتنظيم الأسرة، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز وسائل منع الحمل ودعم حقوق النساء ولاسيما تلك المرتبطة بالصحة الإنجابية.

جهود الدولة لتنظيم الأسرة

تسعى الحكومة جاهدة لتنظيم النسل ، حتى لا تتفاقم أزمة الزيادة السكانية، بما يتيح للمواطنين، العيش الكريم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادي والعمل علي تحسين جودة الحياة مما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان .

وتطلق الدولة عدة حملات من أجل الصحة الإنجابية لتوعية المواطنين، بأهمية ذلك، وأن عدد الأطفال الأقل يساوي حياة كريمة ميسرة ، ومستوى تعليمي واجتماعي أفضل.

وتتيح مراكز تنظيم الأسرة والوحدات الصحية بجميع المحافظات، وسائل منع الحمل على اختلاف أنواعها مجانًا، وتقديم حوافز إيجابية لمن لديهم عدد أطفال أقل.

وسائل منع الحمل

تتنوع وسائل منع الحمل ، بين الحبوب، الحقن ، اسفنجة منع الحمل وغطاء عنق الرحم .

عوامل يجب مراعاتها عند استخدام وسائل منع الحمل

يجب اختيار الوسيلة المناسبة للحالة الصحية والنفسية للمرأة، التكلفة المادية للوسيلة، واختيار الوسيلة الأكثر فعالية وأمان لكل إمرأة.

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