الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل حركة تكليف دفعة جديدة من الكوادر الطبية فى 48 جهة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية على مستوى 48 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك لشهر أغسطس الماضى من عام 2023.

تكليف دفعة من كوادر المهن الطبية

وفق تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، شملت قرارات التكليف المستشفيات التالية: مستشفى الزيتون التخصصى، مستشفى الهرم، مستشفى بنى سويف التخصصى، مستشفى جامعة حلوان، مستشفيات جراحات اليوم الواحد، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، مستشفيات جامعة المنوفية، مستشفى أسوان التخصصى، مستشفى السلام التخصصى، مستشفيات جامعة عين شمس التخصصى، مستشفى الحسين الجامعى، مستشفى القبارى بالإسكندرية، مستشفى طب الأزهر بأسيوط، مستشفى دار الشفاء، مستشفى قليوب المركزى، مستشفيات ووحدات الصحية النفسية، مستشفى أبوسمبل بأسوان، مستشفى العجوزة.

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توزيع حركة التكليف جغرافيًا

كما شملت مركز القلب بالمحلة الكبرى، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بسوهاح، مراكز علاج الأورام بالمحافظات، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، مديرية الشئون الصحية بأسيوط، جامعة المنصورة، جامعة المنوفية، جامعة سوهاج، جامعة عين شمس، جامعة بنى سويف، جامعة كفر الشيخ، جامعة العريش، جامعة مدينة السادات، جامعة طنطا، جامعة الأزهر، جامعة حلوان، جامعة قناة السويس، جامعة الزقازيق، مركز القلب بالمحلة الكبرى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هيئة الإسعاف المصرية، مركز دماس للكبد والجهاز الهضمى، مركز تطوير خدمات بنوك الدم.

"التنظيم والإدارة" يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية الحجز

ويخضع نظام تكليف كوادر المهن الطبية من أطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات طبية لكادر خاص، يتم على أساسه تسلم العمل فى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات جامعية لفترة محددة تتيح لهم بعد ذلك مباشرة العمل الخاص فى أي جهة، بعد أداء فترة التكليف بنجاح.

يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دراسة قرارات التكليف وتوزيعها على مستوى الجمهورية فى ضوء حصر العجز والفائض، ليتسنى تغطية الخدمات الصحية بشكل كفء وفعال فى مختلف أنحاء الجمهورية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تكليف كوادر المهن الطبية المهن الطبية قرارات التكليف

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