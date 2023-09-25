الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بنداري: القانون وضع شروطًا لا بد من توافرها لعدم استغلال الترشح للرئاسة

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن فور دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لليوم فإن كل من له حق التصويت من الأجيال الجديدة يكون له حق الإدلاء بصوته دون أي بطاقات انتخابية.

أضاف بنداري، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc، أن الانتخابات الرئاسية تبدأ في ديسمبر المقبل بالخارج وفي الداخل، مؤكدًا أن القانون وضع شروط يجب توافرها فيمن يطلب الترشح للانتخابات منها أن يكون حسن السير والسمعة، وعدم اتهامه في قضايا مخلة بالشرف، وأن يتقدم بالطلب ويرفق به جميع المستندات.

وأكد أن الحصول على لقب طالب ترشح لابد له من ضوابط والقانون راعى المشاكل التي تستغل وتسيء للمنصب الهام ووضع شروطًا لابد من توافرها وقت الترشح.

شروط يجب مراعاتها في المرشحين للرئاسة

أشار إلى أن المرشح العادي يشترط له جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة بواقع ألف منكل محافظة كحد أدنى، وعلى النائب المرشح للانتخابات الرئاسية جمع 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

المستشار احمد بنداري القانون وضع شروط تستغل وتسيء للمنصب الانتخابات الرئاسية المرشحين للرئاسة

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