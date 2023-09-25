"الأحرار الاشتراكيين": الرئيس السيسى نجح فى تقوية دعائم الاقتصاد المحلى

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الجديدة، يعد إشارة واضحة على أهمية اختيار رئيس يحترم "الدستور" ويعظم أواصر الحريات والديموقراطية ويخطط لدولة حديثة قوية لها اقتصاد قوي يمكن من خلاله حل المشكلات العالقة، ويحمي الأسر المصرية من براثن الفقر ويرسي مفاهيم العدالة الاجتماعية.

الحرب علي الإرهاب

وأضاف درويش أنه ينبغي أن يختار الشعب الرئيس السيسي لهذا المنصب الرفيع خاصة بعد نجاحه في تحويل بمصر إلى دولة قوية اقتصاديًا، قادرة على مواجهة التحديات، ولولا هذا التحول الاقتصادي لتغير الحال إلى الأسوأ خاصة بعد الأزمات الطاحنة بسبب الحرب على الإرهاب، وما تلاه من تحديات أبرزها أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.



الاستحقاقات الدستورية

وأشار درويش إلى أنه مطلوب من الرئيس الجديد تعظيم تطبيقات الدستور والاستحقاقات الدستورية الواردة بالمادتين 87 و92 التي تحمي حقي الترشيح والانتخاب من أية شروط أو عراقيل تعوق ممارسة الحقين معا، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في جميع أحكامها أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما، ولا تعرضت الانتخابات للعوار الدستوري، ونوه درويش إلى أن اختيار الرئيس واستمراره في حكم البلاد واجب وطني على كل مصري شريف يحب وطنه ويحافظ على استقراره.