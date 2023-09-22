"الأحرار الاشتراكيين" يوضح أسباب تأييد الرئيس السيسي لفترة جديدة

كشف طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن أسباب دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي للمرحلة المقبلة.

وقال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي واجه تحديات كثيرة.

وأضاف أن الرئيس السيسي واجه كل تحديات الإرهاب الأسود بكل قوة وجرأة كما سخر كافة الإمكانيات لدعم الجيش والشرطة المصرية بما تحتاجه من أدوات لمواجهة هذا التحدي.

وأشار طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن الرئيس السيسي بدأ في العمل على حزمة من الإصلاحات للتنمية الشاملة، من خلال مشروعات رصف الطرق والكباري والوصول إلى الأراضي الصحراوية واستصلاح ما يقرب من مليون فدان.