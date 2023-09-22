حزب "مصر أكتوبر": الرئيس السيسى رجل المرحلة المقبلة

كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي للمرحلة المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، لأنه خلّص الدولة من جماعة الإخوان المسلمين وحقق لمصر إنجازات في مهمة ومستمرة حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عانت لمدة 30 عامًا حتى لحظة مجيء الرئيس السيسي الذي تطرق لملفات وفتح قضايا لم يهتم أحد بها، مشيدة ببرنامج الرئيس المزدحم بالإنجازات ومعلنة عن دعم الحزب لترشح الرئيس إلى ولاية رئاسية جديدة.

وأوضحت أن مصر عانت لعقود من العشوائيات وضعف البنية التحتية والإرهاب، لافتةً إلى أن المشروعات القومية التي نُفذت على أرض الواقع حققت حياة كريمة للمواطنين.