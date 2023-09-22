أكاديمى: الرئيس السيسى نفذ خطة الإصلاح الاقتصادى بشجاعة تحسب له

أوضح الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، كيف تنعكس قرارات الرئيس السيسي على المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا يجب أن يكون مؤقتًا وأن تعتمد هذه الفئات بعد ذلك على نفسها وتكون مصدرًا للإنفاق على الدولة وبنيتها الأساسية من خلال الضرائب المحددة لها عندما تكون قادرة على ذلك.

وأضاف أن الرئيس السيسي نفذ خطة الإصلاح الاقتصادي بشجاعة تحسب له، موضحاً أن الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا لن يحدث دون تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصاد.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود الشعب لبناء الجمهورية الجديدة، بخطوات قائمة على عدة أسس صلبة مثل الأخذ بأسباب القوى الشاملة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.