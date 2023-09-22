الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى: الدولة تحملت 210 مليارات جنيه فى عام واحد لتخفيف الأزمة عن المواطن

جمال رائف
جمال رائف

أوضح جمال رائف الكاتب الصحفي، خطوات القيادة السياسية لتخفيف تبعات الأزمات الاقتصادية عن المواطنين، والتي تم إعلانها في بني سويف من الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن توفير مظلات حماية اجتماعية، أحد أولويات عمل القيادة السياسية المصرية.

 وأضاف أنه طوال الوقت نجد اهتمام كبير من جانب القيادة، بتخفيف تبعات الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والعالم مثل الأزمة الاقتصادية وغيرها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 أوجدت آليات كثيرة، وصنعت مسارات عدة، وذلك لدعم البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، والعمل على إيجاد برامج جديدة، مثل تكافل وكرامة، وزيادة المخصصات التموينية وإعادة هيكلتها، وصولًا إلى الإجراءات والتوجيهات التي نراها دائمًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الأزمات العالمية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الدولة المصرية تحملت حوالي 210 مليارات جنيه خلال عام واحد، لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.    

 

الرئيس السيسي اكسترا نيوز الكاتب الصحفى جمال رائف الازمات الاقتصادية

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