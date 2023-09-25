محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: أؤيد الرئيس السيسي لفترة مقبلة لاستكمال مشروع النهضة

أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أنه يؤيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة لتستكمل مصر مشروع النهضة الشاملة التي بدأها الرئيس بفكر وتخطيط استراتيجي وشجاعة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات الصعبة لصالح مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة .

وأضاف حلاوة إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بالكامل ، والذى يتضمن كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بعملية الترشح والمترشحين للمنافسة فى الانتخابات ، أمر يدعو للاطمئنان والتفاؤل بأننا مقدمون على تجربة ديموقراطية قوية لا تختلف عن أى تجربة انتخابية أو استحقاق سياسى فى دول العالم العريقة فى الممارسة السياسية الديموقراطية، مشيرا إلى أن كافة مواعيد العملية الانتخابية معلنة فى جدول استحقاق الانتخابات الرئاسية أمام المواطنين ، بدءا من قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتسق مع القانون والدستور

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة كى نظهر للعالم أجمع ، أصالة وعمق الممارسة السياسية المصرية ، فنحن من أوائل الدول الحديثة التى عرفت البرلمان والممارسة السياسية بشكلها الحالى ، والحمد لله أننا لدينا من مؤسسات الدولة الراسخة ، المؤسسة التى تستطيع إدارة هذا الحدث الديموقراطى الكبير بكفاءة وشفافية ووضوح وحياد كامل ، بحيث لا يتبقى بخصوص هذا الأمر إلا الإقبال الشعبى على صناديق الانتخابات .

وأضاف حلاوة أن هذا التطور الدستوري والسياسي يقف وراءه الرؤية السياسية الشاملة للرئيس السيسي الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة وأسس لمشروع نهضة شامل في مصر

و أضاف حلاوة : نتوقع من جانبنا أن يكون الإقبال الشعبى كبيرا على مستوى الحدث وأن يضع الأمور فى نصابها وأن يصوت لمصلحة المشروع الوطنى النهضوى الذى يستطيع أن يحفظ الوطن وأن يمضى به وسط الأزمات العالمية وهى مهمة ليست سهلة إطلاقا

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الانتخابات الرئاسية المقبلة من جهة أخرى ، فرصة مواتية للتصويت بوعى وبصيرة لاستكمال الإنجازات المتحققة بقيادة الرئيس السيسي ، فلدينا مشروع نهضة متكاملة ، تضع مصر فى مصاف الدول القادرة على تخطى مجال الدول النامية المتعثرة إلى مجال الدول القادرة على الإضافة للمنجز العالمى فى مختلف المجالات ، وهذا المشروع ظهر بوضوح خلال السنوات التسع الماضية فى ملفات أساسية مثل تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتنويع الصادرات المصرية بحيث لا تعتمد على المواد الخام غير المصنعة بل تحمل القيمة المضافة بالتصنيع الكامل وفق المواصفات العالمية، وكذلك المنافسة فى قطاعات حيوية مثل الصادرات الزراعية الأورجانيك أو المركزات الزراعية المصنعة والصناعات الغذائية

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مختلف فئات الشعب المصرى لديهم وعى كبير بما تحقق خلال السنوات التسع الماضية ، ولديهم الوعى أيضا بأهمية وضرورة استكمال المشروعات القائمة حتى تكتمل استراتيجية النهضة ، وفى مقدمة هذه الفئات المرأة المصرية التى تقود حراكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مهما للغاية خلال السنوات التسع الماضية، من خلال مجموعة التشريعات التى وفرت لها التمكين الكامل والانحياز الإيجابى، سواء فى المجالس التشريعية أو مؤسسة القضاء أو المناصب الرسمية العليا، لتعطى مثلا واضحا على تكامل عناصر المجتمع المصرى وقدرتهم على الإسهام فى استراتيجية النهضة بالجمهورية الجديدة

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الشباب الذين يمثلون الأغلبية النشطة فى المجتمع سوف يكون لهم دور بارز فى الاستحقاق الرئاسى المقبل ، من خلال المشاركة الكبيرة والتصويت بكثافة على الاستقرار والنهضة واستكمال المسيرة الناجحة للجمهورية الجديدة ، وضمان مستقبل زاخر بالفرص التنموية للأجيال الجديدة ، مشيرا إلى أن الشباب حظوا باهتمام كبير خلال السنوات التسع الماضية تحت حكم الرئيس السيسي من خلال تطوير ملفات شديدة الأهمية مثل التعليم والتعليم العالى وتطوير التعليم الفنى وربطع بسوق العمل فى مصر والعالم وتطوير البنية الرقمية فى المدارس وإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة لتخريج أجيال شابة قادرة على اقتحام سوق العمل العالمى، والإضافة إلى أنفسهم وإلى وطنهم

