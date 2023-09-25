الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الاستثمار: 8 مليارات دولار صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الثالث من 2022-2023

جانب من مؤتمر البنك
جانب من مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في مصر

أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، أهمية انعقاد مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في مصر لمرة الأولى خارج قارة آسيا،  لقام في مصر في القارة الإفريقية، قائلًا "إن انعقاد مؤتمر البنك الآسيوي في مصر يعكس أهمية مصر كدولة مؤسسة للبنك، وهو أول اجتماع يعقد بعد جائحة كورونا، بشكل فعلي 

نجاح الدولة المصرية في تحديث مرافقها 

أضاف هيبة خلال لقائه ببرنامج "المراقب" عبر فضائية القاهرة الإخبارية، على هامش فعاليات مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار، أن الجلسة الافتتاحية وكلمة الرئيس السيسي يعكس مدى إلتزام مصر، بالتعاون الكبير ما بين مصر والبنك الآسيوي، لافتا إلى أن مصر بدأت في تطوير بنيتها التحتية منذ نحو 7 سنوات.

أوضح أن العالم كله يشهد مدى نجاح الدولة المصرية في إقامة وتحديث مرافقها، بحيث تكون منطقة جاذبة للاستثمار سواء في مجال البنية التحتية أو في المشروعات المباشرة، لافتًا إلى أن صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الثالث من 2022-2023 بلغت 8 مليارات دولار.

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