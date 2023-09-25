الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق الصالون النقاشى للتنسيقية حول الانتخابات الرئاسية فى مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأ، مساء الإثنين، الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

ويناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بـ الانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.

يدير الحوار خلال الصالون: أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار .

للمشاهدة 

https://fb.watch/nhwQUz0Lkb/

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

أشار إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من 9 صباحًا حتى 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وقال المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

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رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين: لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلالنا

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رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين: لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلالنا

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