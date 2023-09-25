الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات،

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 9 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

 

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 ونص القرار في المادة الأولى.

 يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

 المادة الثانية.

تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء رئيس الجمهورية من عدمه.

 

 ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملًا، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة لها. ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة. للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا وذلك وفقًا لقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح.

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