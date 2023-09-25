"الوطنية للانتخابات": أعددنا "جدولًا زمنيًا" يشمل كل خطوات الترشح لانتخابات الرئاسة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إننا نتعهد بأن تبقى الهيئة أهلًا للأمانة وموضعًا للثقة، وأن يكون عملها محل تقدير في الداخل والخارج.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين، أنه من حسن الطالع أن تتواكب الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع مرور 100 عام كاملة على أول انتخابات نيابية في مصر، ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدم نموذجًا عريقًا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبي يملك وعيًا سياسيًا عميقًا يحق لنا أن نحصد ثماره في صناعة مستقبلنا.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بإعداد جدول زمني يشمل الفترات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح، وإعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين وآلية الطعن عليها، وإعلان القائمة النهائية، وتحديد بدء فترة الدعاية، وموعد التنازل ونشره، وبدء فترة الصمت الدعائي، والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان نتائجها، ومن بعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج، وأخيرًا إعلان النتائج النهائية.