رئيس الوطنية للانتخابات يُوجه الشكر لأجهزة الدولة ومجلس الهيئة

توجه المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية، ومدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وكل العاملين بالهيئة، على كل ما بذلوه من جهد متواصل من أجل الوصول إلى تلك اللحظة.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين: أتوجه أيضًا بالشكر لكل أجهزة الدولة التي ساهمت وستساهم في نجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وتابع: في نهاية فترة رئاستي ومعي أربعة من أعضاء مجلس الإدارة بسبب استكمال المدة القانونية لعضوية المجلس، أتمنى من الله أن نكون قد وفقنا في أداء مهمتنا التي أوكلنا الله إياها، متمنيًا كل النجاح، والتوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد في التاسع من أكتوبر المقبل داعيًا المولى أن يعينه على أداء تلك المسئولية الوطنية.