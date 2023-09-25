الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: الإعلام المعادى لمصر يعتمد فكرة تسويد حياة المواطن

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن  الإعلام المعادي لمصر بدأ قبل ثورة 30 يونيو، وكانت المعركة على عقل الإنسان المصري في الأساس حتى بعد نجاح ثورة 30 يونيو واستعادة مصر مرة أخرى اجتمع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية واعترف بالهزيمة وقرر خوض حرب استنزاف على الدولة الجديدة في مصر.

أضاف السعيد، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عماد هذه الحرب كان فكرة "تسويد" حياة المواطن، حتى يرى كل الإنجازات التي تحدث، لكنه يركز له على أشياء هامشية، تشوش نظره عن المنجزات، وتجعله لا يرى العمارة ويرى شباكًا مكسورًا فيها.

سر نجاح ثورة 30 يونيو التلاحم بين الشعب

وتابع أن الفكرة الثانية التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية ترويجها، هى فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، التي كانت سر نجاح ثورة 30 يونيو وسر نجاح المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس السيسي والتلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة هو سر إنقاذ الدولة، ونزلت الناس بناء على هذه الثقة بصدور عارية أمام جماعة إرهابية، ووقف الجيش المصري في ضهر الشعب.

أسامة السعيد الإعلام المعادي لمصر فكرة تسويد حياة المواطن الانجازات ثورة 30 الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات الدولة

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