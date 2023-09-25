"الوتد"أشهر أعماله.. من هو المخرج الراحل أحمد النحاس؟

رحل عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر عن عمر ناهز 73 عام، أحد رواد الإخراج التلفزيوني والسينمائي المخرج أحمد النحاس، والذي تولى إخراج عدد من الأعمال التلفزيونية الهامة والتي تركت أثر كبير في عقول وقلوب مشاهديها.

“النحاس” حصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وفي عام 1996، أبدع المخرج الراحل في إخراج أهم أعمال الشاشة الذهبية والتي واكبت العصر حينها، ورسخت فكرة تمسك المرأة الصعيدية المصرية بعاداتها وتقاليدها، وقوتها، حيث تدور أحداث المسلسل حول فاطمة تعلبة جسدتها الفنانة هدى سلطان، وهي أم صعيدية ترغب في استقرار عائلتها، تتدخل الأم في جميع اختيارات أولادها المختلفة للحفاظ على وحدة البيت، كما تحاول هذه الأم توسعة ممتلكات وأراضي العائلة.

شارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنانة الكبيرة هدى سلطان منهم الفنانون يوسف شعبان وهاله فاخر وفادية عبد الغنى وحنان ترك ومحمد الشقنقيرى وفتحى عبد الوهاب وأحمد سلامة وعبد الله محمود ومجدى فكرى ومها أحمد وفتوح أحمد وحنان سليمان وانتصار وفايق عزب، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين الثانويين.

وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا حينها وظل من الأعمال المهمة التي يجب ذكرها وسط أسماء الأعمال الملحمية التي عرضت على التلفزيون المصري.

العمل كان وش السعد على المخرج احمد النحاس رغم أنه لم يكن العمل الأول له، فقد أخرج أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو الطائرة المفقودة، ثم بعد ذلك أخرج أفلام “الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق”، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: “سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش”.