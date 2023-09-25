"الهلال" يفوز على الجبلين ويتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق الهلال لدور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2024، ذلك بفوزه على مضيفه الجبلين بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32 للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البرتغالي روبين نيفيز في الدقيقة 64، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليقود فريق الهلال للدور المقبل متجاوزًا عقبه الجبلين.

وسجل صالح الشهري هدفًا لـ الهلال في الدقيقة 73، لكن تم إلغائه بداعي وجود لمسة يد على زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

كما لحق النجمة الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، بالهلال إلى دور الـ 16، بفوزه المفاجئ على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32.

يُذكر أن الهلال قد تُوج بلقب النسخة الماضية لبطولة كأس الملك بفوزه على الوحدة في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.