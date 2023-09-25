خوفًا من القرصنة.. مصادر: تأخير إطلاق موقع شركة "بتروتريد" للموظفين

تعطل قبل أيام، إطلاق موقع شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد »، بسبب تخوف قيادات الشركة وعلي رأسهم المهندس وسيم وهدان رئيس الشركة، من تعرض الموقع للاختراق والاستيلاء علي معلومات الموظفين بالقطاع.

تأخير إطلاق موقع شركة بتروتريد الخاص بالمرتبات

وكشفت مصادر من داخل الشركة لـ"الدستور"، أن العاملين طالبوا بسرعة تفعيل الموقع الخاص بالمرتبات والترقيات، دون استجابة من المسئولين، وكان الرد من قيادات الشركة: « الهكر ممكن يسيطر علي الموقع ويطلب مبالغ مالية مقابل تسليم المعلومات.. خلينا كده أفضل»

وتسال عدد من العاملين بقطاع البترول عن سبب إلغاء البرنامج الخاص بالشركة على الهواتف المحمولة واقتصاره على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة بدعوى تحديث فى البرنامج.

وتعرض موقع شركة إنبي الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية، في وقت سابق للقرصنة من خارج مصر، وأدى ذلك إلى توقف شبكة الشركة ، واستولي الهاكر علي بيانات الشركة كاملة، وطالب بمبالغ مالية طائلة نظير استرجاع السيستم مرة أخرى، وأكدت مصادر أن هناك محاولات لاسترجاع “السيستم”، نظرا لأن تسريب بيانات ومعلومات الشركة يعرض مصالح وأسرار الشركة للخطر، لافتا إلى أن رئيس شركة إنبي حاليا في موقف حرج بسبب الهاكر الذي استولي علي بيانات الشركة كاملة.