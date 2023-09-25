الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": روسيا تتهم أمريكا بتفجير خط غاز نورد ستريم

خط نورد ستريم.
خط نورد ستريم.

أوضح حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" كيفية تعامل موسكو مع  أصابع الاتهام الموجهة إليها بشأن تفجير خط "نورد ستريم" باعتبار أن لديها مصلحتان: الأولى المتعلقة بتوريط أوكرانيا أمام العالم والثانية متعلقة بالشركة الأبرز في المساهمة في هذا الخط وهي غاز بروم، وعدم المطالبة بالتعويضات جراء العقوبات المفروضة على موسكو: إنه على الرغم من أن عددا من الدول لها إفادة من تعطل خط نورد ستريم، إلا أن الجانب الروسي يؤكد أن موسكو ليست الجهة المسئولة عن هذا التعطل الذي أصاب خط نورد ستريم

روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا 

أضاف مشيك خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن أصابع الاتهام منذ فترة أشارت بها موسكو إلى أن الولايات المتحدة هى الجهة المسئولة عن تضرر خط "نورد ستريم"، لافتاً إلى أن الخبراء الروس يتحدثون على أن الاستخبارات الأوكرانية والدولة الأوكرانية؛ ليست لديهم القدرة على إلحاق الضرر في خط  "نورد ستريم".

وأوضح أن عملية تدمير خط "نورد ستريم" بحاجة إلى أجهزة استخبارات دول كبرى، لافتًا إلى أن الاتهامات الروسية توجهت إلى الولايات المتحدة وأيضًا الدولة البريطانية ، لافتاً إلى أن الخبراء الروس أشاروا إلى أن موسكو ليست لديها مصلحة في تعطيل خط "نوردستريم"، حيث إن روسيا كانت الجهة الأولى التي تطمح بأن يعمل خط نورد ستريم، وذلك بسبب المكاسب الاقتصادية التي تعود على الخزينة الروسية، لطالما أن الغرب يتهم موسكو بأن عادات النفط والغازات هي الأساس في تمويل الصراع الروسي ضد القوات الأوكرانية.

تفجير خط نورد خط نورد ستريم موسكو روسيا الولايات المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية

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