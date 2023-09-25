س وج.. كل ما تريد معرفته عن المزايدة العالمية للتنقيب عن البترول

أعلنت منذ قليل، وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بعدد من المناطق، الدستور تكشف في هذا التقرير تفاصيل المناقصة الجديدة .

ما هي عدد المناطق التي تم طرحها ؟

وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت طرح 23 منطقة جديدة « 10مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب»

أين تقع تلك المناطق التي تم طرحها ؟

10 مناطق بالصحراء الغربية منطقتين بالصحراء الشرقية 7 مناطق بخليج السويس 4 مناطق بالبحر الأحمر

ما هي طريقة التقديم علي المناقصة الجديدة ؟

وزارة البترول كشفت ان طريقة التقديم للمناقصة الجديدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج من هنا .

كل ما تريد معرفته عن مناقصة البترول الجديدة للتنقيب عن البترول

ما هو هدف البترول من طرح المناقصة الجديدة ؟

تهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتى تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي

ما هي مدة التقديم علي المناقصة الجديدة وموعد الإغلاق ؟

من المقرر ان تمتد فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى الأحد 25 فبراير 2024 .

وفي سياق متصل، كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه يمكن الدخول لبوابة مصر الرقمية للاطلاع على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية وتوفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات وتقديم كافة أشكال الدعم الفني.

وأوضح “الملا” أن المزايدة الجديدة تضم مناطقاً جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.

وأكد أن المزايدة الجديدة، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية ، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.