الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أبو قرقاص يشهد احتفالية مزارعي المحاصيل السكرية بعيد الفلاح

أحتفالية عيد الفلاح
أحتفالية عيد الفلاح بأبوقرقاص بالمنيا

شهد تاج جلال  أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، احتفالية مزارعي المحاصيل السكرية بمركز أبوقرقاص، التي نظمتها الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل السكرية بالمنيا وذلك في إطار الاحتفال بـ عيد الفلاح الـ 71.

حضر الاحتفالية أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل الزراعية وعضو مجلس النواب والدكتور فتحي هلال مدير قطاع البنك الزراعي بالمنيا والدكتور رشا رشاد البنك الزراعي القاهرة والمهندس محمد خلف مدير عام الشؤون الزراعية بالمديرية بالمنيا والمهندسة مها إبراهيم مدير التعاون الزراعي بأبوقرقاص والمهندس عاطف عبد الجواد رئيس الجمعية الزراعية للائئتمان والمهندس شريف محمد مدير عام أمانة المحاصيل السكرية والمهندس جمال شحاتة مدير عام الميكنة بالجمعية وحشد كبير من الفلاحين والمزارعين بمركز أبوقرقاص.

وهنأ رئيس مركز ومدينة  أبوقرقاص، الفلاحين والمزارعين بعيدهم الـ 71، معربًا عن بالغ سعادته لتواجده وسط هذه الفئة المتميزة من أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الفلاح المصري هو عصب التنمية، ومصر تفخر وتعتز بالمزارعين والفلاحين، وتسعى الدولة بكامل أجهزتها لتدعمهم توفير كل مايلزمهم، بما يساهم في تعزيز دور الفلاح الرائد في النهوض بالثروة الزراعية المصرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي وأيضاً التصدير للخارج .

وأكد رئيس المركز، أن الفلاح المصري هو أحد رموز الشخصية المصرية الذي يرتبط بأرضه ودفاعه عن حقه، ونحن نعمل لضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته، وتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن الفلاح المصري دائماً ما يبدع في مجالات الزراعة والأساليب العلمية الحديثة واستنباط محاصيل وزراعات جديدة، كانت لا تُزرع في الماضي. 

وأوضح رئيس المركز، أن ملف الاقتصاد الزراعي من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والدولة المصرية اهتماماً كبيراً، مشيداً بالجهود المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية داخلياً وخارجياً من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصرى خاصة الفلاحين والمزارعين، مؤكداً اعتزازه بأهل الريف في مصر فهم دعامة الانتماء الصلب لمصرنا الغالية، مشيرا إلى الدور الرائد الذي يقوم به الفلاح المصري بجانب الدولة مناشداً الفلاحين والمزارعين بضرورة الحفاظ على كل شبر من أرضنا الزراعية الخصبة فهي مصدر أمن مصر الغذائي.

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المنيا رئيس مركز أبو قرقاص جمعية أنتاج وتسويق المحاصيل السكرية أحمد عبد المنعم رئيس الجمعية تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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