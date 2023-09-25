"الصحفيين" تخاطب الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن بدل التكنولوجيا

خاطب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المختصة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع أعضاء النقابة "المقيدين" طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 فى مؤتمر بنى سويف بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

وقال نقيب الصحفيين إن التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن جاءت لتؤكد وتدعم مطالب النقابة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم.

أشار النقيب إلى أن ذلك يأتى ليتماشى مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذى جاء فى منطوقه (.. وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لـ جميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية .....).

وأكد "البلشى" أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن بعد رفض الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الجهة الإدارية رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا.

فى هذا الإطار، خاطب نقيب الصحفيين المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم الضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين فى بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم، لافتًا إلى أن الاستقطاع من البدل يأتى بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية الأخيرة التى جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومن بينهم الزملاء.

وشدد البلشى على أن الخصم يأتى لينال من قواعد المساواة بين الزملاء بمؤسسات (روزاليوسف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ودار المعارف، وباقي الصحف القومية والمؤسسات الخاصة).