الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أيمن محسب: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى يبعث حالة من الطمأنينة

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، سيمنح الحياة السياسية والشارع المصري حالة من الزخم، والتنافس في إطار من الديمقراطية، ووفقًا للمحددات التي قررها الدستور والقانون، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا الاستحقاق الدستوري في إضفاء مزيد من الفاعلية على عمل الأحزاب السياسية.

وأضاف "محسب"، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أجواء من الشفافية النزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية كانت حريصة أيضًا على إطلاق رسائل طمأنة تجاه تطبيق نصوص الدستور والقانون بالانتخابات، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 

مرحلة جديدة

وأكد النائب أن الانتخابات الرئاسية بداية مرحلة جديدة من عمر هذا الوطن، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبًا الأحزاب بأن تكون على قدر الحدث وأن تعمل بجدية للخروج بهذا العرس الديمقراطي في أفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى إطلاق حملات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في التصويت وممارسة حقهم المشروع في اختيار قائدهم.

 

إدارة العملية الانتخابية

وشدد على ثقته الكاملة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات بما تملكه من إمكانات وخبرات من إدارة العملية الانتخابية بنجاح، والخروج بمشهد يليق باسم مصر، خاصة أنه تم السماح فيها لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية بالمتابعة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية أيضًا، وهو ما يبعث بحالة من الاطمئنان للجميع.

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"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات النهائية فى موعد أقصاه 16 يناير 2024

الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسية الجدول الزمني

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