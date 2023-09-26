الكنيسة تطلق نشرة تعريفية عن تاريخ المجموعة الكشفية لفرق الشرق بمنطقة الظاهر للروم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن تاريخ المجموعة الكشفية لفرق الشرق منطقة الظاهر يعود إلى تاريخ إنشاء كنيسة رؤساء الملائكة عام 1931، والقادة الذين توالوا على رئاستها كانوا من الأشخاص الذين لهم مكانتهم في الكنيسة والمجتمع والذين نالوا أرفع الدرجات الكشفية، مثل الشارة الخشبية التي لا تُعطى إلا بعد اختبارات كشفية عديدة من جهات كشفية دولية، ومن فتيان الكشافة المصرية من أمثال هؤلاء: روبير يونس وكمال عبدالله ورجا حوا ونديم اسكندر وغيرهم من الذين سبقوهم.

عرض تاريخ المجموعة الكشفية لفرق الشرق

لقد تربى على أيدي هؤلاء القادة الكشفيين قادة جدد من الكشفيين والكشفيات يُقدرون الحركة الكشفية، وترأسوا فرق الجوالة والكشافة والأشبال والزهرات، ونالوا كثير من الشارات التي تؤهلهم للقيادة الكشفية مما جعل للمجموعة الكشفية لفرق الشرق منطقة الظاهر مكانتها بين الفرق الكشفية الأخرى وأمام فتيان الكشاف المصرية.. إن عرض تاريخ المجموعة الكشفية لفرق الشرق منطقة الظاهر يحتاج من الوقت يساوي تاريخها منذ تأسيسها.

وتعتبر إقامة دورة شارة "كشاف أول"، ليست الأولى في المجموعة الكشفية لفرق الشرق منطقة الظاهر، والذي يشهد على ذلك تاريخها والذين نالوا "شارة كشاف أول" من قبل. على كاتب هذه الأقوال تقدير تاريخها والقادة الذين توالوا عليها الذين لولاهم ما استمرت حتى اليوم، وما كان متواجد فيها.

من جهة أخرى، قال الأنبا نيقولا، إن الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في جنوب كوسوفو الحياة الليتورجية شهدت لأول مرة منذ 20 عاما يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، وهو عيد قطع رأس القديس يوحنا المعمدان.

ويجرى الاحتفال أيضًا بالعيد باعتباره سلافا لمدينة أوروسيفاش في جنوب كوسوفو، حيث تقع كنيسة القيصر القديس أوروسوصادفت هذه المناسبة أيضًا الذكرى التسعين لتكريس الكنيسة، وفقًا لما ذكرته أبرشية راشكا وبريزرن.

تجمع المئات من المؤمنين، بما في ذلك سكان أوروسيفاتش النازحون والحجاج من جميع أنحاء كوسوفو، في الكنيسة للاحتفال بالعيد واليوبيل.

ترأس الاحتفال بالقداس الإلهي المقدس نيافة الحبر الجليل تيودوسيجي أسقف راشكا وبريزرن، الذي قال في عظته:

"كل الضيقات التي نعانيها في هذه الحياة تجد معناها في القيامة والحياة الآتية ... نحن، كشعب الله، مختارون، مدعوون لنشهد للحق والعدالة في هذا العالم. كثيرًا ما نعاني في الآونة الأخيرة، وقد عانت هذه الكنيسة، ولكن بفضل الله، يتم ترميمها، ليس فقط بالمعنى الجسدي والمادي، بل روحيًا أيضًا. هنا يتم تقديم القداس الإلهي. نأتي إلى الكنيسة مُقامين، لأن نور القيامة يمنحنا فرحًا أكبر من السابق. لذلك، نحن نفرح بهذه الكنيسة التي تحتفل بالذكرى التسعين لتأسيسها. نبتهج بالرسول الكريم، السابق يوحنا المعمدان.

يجب على أولئك الذين يقتلون ويدمرون ويحرقون مقدسات الله المقدسة أن يتساءلوا بجدية عن مصيرهم ومستقبلهم. لا يمكن للمرء أن يشن حربًا ضد الله والكنيسة والمقدسات. لا يوجد أحد جائع أو عطشان لدرجة أنه يتخلى عن أسلافه وتراثه وكوسوفو وميتوهيا. إن وفاة القديس يوحنا النبي السابق تلزمنا جميعاً أن يكون لدينا إيمان، وأن نعمل الصالحات بإيمان، فيعود إلينا الخير. ليكن اليوم مباركًا، ولا ينقطع اسم الله عن الذكر والتسبيح في هذه الكنيسة والمقدسات الأخرى.