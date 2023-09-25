تحالف الأحزاب المصرية يشيد بإعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة المقبلة

أشاد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا، بالبيان الذى أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن البيان وجه عدة رسائل مهمة للداخل والخارج وفى مقدمتها التزام الهيئة بنصوص الدستور المصرى وإجراء الانتخابات قبل ١٧ يناير ٢٠٢٤ وهو الموعد المحدد دستوريا لانتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث إن انتخابات الرئاسة سوف تجرى تحت إشراف قضائى كامل هذه المرة.

فتح باب الترشح

وأوضح النائب تيسير مطر، أن بعد إعلان الجدول الزمنى للانتخابات وفتح باب الترشح اعتبارا من ٥ أكتوبر المقبل نستطيع أن نقول إنه قد دقت ساعة الانتخابات الرئاسية وأننا فى تحالف الأحزاب المصرية نرحب بكل ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة.

التفاصيل الكاملة

وكان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

وأشار إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وقال المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.