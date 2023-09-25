الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في احتفالات اليوم.. الكنيسة اللاتينية: النور يسكن داخل المؤمنين

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم بحلول الاثنين الخامس والعشرون من زمن السنة.

وعلى خلفية الاحتفالات، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

"لقد سمّى الرّب تلاميذه "نُورَ الْعَالَم" لأنّهم، وقد استناروا بمن هو "النُّورُ الحَقّ الَّذي يُنيرُ كُلَّ إِنْسان"، أصبحوا بدورهم نورًا أضاء في الظّلمات. ولأنّ الربّ هو نفسه "شَمْسُ البِرّ" يمكنه أن يسمّي تلاميذه "نور العالم". 

فمن خلالهم، كما من خلال أشعّة لامعة، يفيض بنور معرفته على العالم أجمع. ونحن، حين نستنير بفضلهم، نخرج من الظلمة التي كنّا فيها ونصبح نورًا كما قال القدّيس بولس: "بالأَمْسِ كُنتُم ظَلامًا، أَمَّا اليَومَ فأَنتُم نُورٌ في الرَّبّ. فسِيروا سيرةَ أَبناءِ النُّور". وقال أيضًا: "إَنَّكم جَميعًا أَبناءُ النُّورِ وأَبناءُ النَّهار. لَسْنا نَحنُ مِنَ اللَّيلِ ولا مِنَ الظُّلُمات". وقد كان القدّيس يوحنّا محقًّا في رسالته حين قال: "إِنَّ اللهَ نورٌ لا ظَلامَ فيه"، وأيضًا: "إِذا سِرْنا في النُّور كما أَنَّه هو في النُّور فلَنا مُشارَكةٌ بعضُنا مع بَعض"... ولأنّنا سُرِرنا بالتخلّص من ظلمة الخطيئة، يجب أن نعيش في النور كأبناء النور. وهذا ما دفع الرسول بولس ليقول: "في جِيلٍ ضالٍّ فاسِد تُضيئُونَ ضِياءَ النَّيِّراتِ في الكَون مُتَمَسِّكينَ بِكَلِمَةِ الحَياة"..

النور يسكن في دواخل المؤمنين

يجب أن يبقى هذا المصباح المشعّ الذي أضيء من أجل خلاصنا، مُشِعًّا على الدوام في داخلنا... وعلينا ألاّ نخفي سراج الشريعة والإيمان، إنّما ينبغي وضعه في الكنيسة كما لو كان على منارة، وذلك لخلاص العدد الأكبر من الناس، لنتمتّع بنور حقيقته ولننير به جميع المؤمنين.

الكنيسة اللاتينية حلول الاثنين الخامس والعشرون من زمن السنة اللاتينية الكنيسة عظة احتفالية

مواد متعلقة

مع كاثوليك الفجالة.. الأنبا باخوم يختتم النشاط الصيفي لعام 2023

في عيد القديسة المعادلة للرسل.. الكنيسة البيزنطية: البشر مديونين كثيرًا لله

الكنيسة اللاتينية تخصص عظتها عن كرم الله مع البشر

كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى الطوباوية إميلي تافيرنييه

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى أولى الشهيدات القديسة تقلا

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس جونزاليس

"طريق المحبة" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

الأقباط يحتفلون بتذكار نياحة البابا متاؤس الثاني رقم 90

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى