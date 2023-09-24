كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى الطوباوية إميلي تافيرنييه

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية إميلي تافيرنييه جاميلين، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولدت إميلي تافيرنييه جاميلين (المعروفة أيضًا باسم أميلي) في 19 فبراير 1800 في مونتريال، وهي الأصغر بين 15 طفلًا لأنطوان تافيرنييه وماري جوزيف موريس أبوين متواضعين . توفي تسعة من إخوتها قبل بلوغهم سن الرشد.

نشأتها

توفيت والدة جاميلين في عام 1804 عندما كانت جاميلين تبلغ من العمر 4 سنوات وتوفي والدها في عام 1814 عندما كان جاميلين يبلغ من العمر 14 عامًا. وبالتالي، قامت عمتها ماري آن تافيرنييه وزوجها جوزيف بيرولت بتربية جاميلين. من عام 1814 إلى عام 1815، أقام جاميلين في المدرسة التي تديرها راهبات جماعة نوتردام، قبل أن تعود إلى أسرة بيرولت. في عام 1818، انتقلت جاميلين إلى منزل شقيقها فرانسوا، الذي توفيت زوجته مؤخرًا، لرعايته. عندما عادت إلى منزل بيرولت في عام 1819،وضعت عمتها، التي أصبحت الآن عجوزًا وعاجزةً، إيميلي تحت رعاية ابنتها أجاثا، التي أصبحت الأم الثالثة لها.

عندما توفيت عمة جاميلين، ماري آن ، أنتقلت جاميلين وابنة عمها أغاثا بيرولت معًا إلى منزل في غرب مونتريال. على الرغم رغبنتها في الحياة المكرسة الرهبانية ،تزوجت ماري إيميلي في 4 يونيو 1823 من جان بابتيست جاميلين، وهو أعزب من مونتريال يبلغ من العمر خمسين عامًا وكان يعمل فى تجارة التفاح. لقد وجدت فيه صديقًا للفقراء، متوافقًا تمامًا مع تطلعاتها.

زواجها

استمر الزواج أربع سنوات وانتهى بوفاة جان بابتيست في 1 أكتوبر 1827. أنجبت جاميلين ثلاثة أطفال من الزواج: توفي اثنان بعد وقت قصير من الولادة وتوفي الثالث في غضون عام من وفاة زوجها. بعد وفاة زوجها، للتخفيف من حزنها، اهتمت جاميلين بالأعمال الخيرية.

في 1827، أرشدها مرشدها الروحي، جان بابتيست بريجييه دي سان بيير، للصلاة لسيدة الآلام السبعة والانضمام إلى مجموعتين نظمهما الآباء سولبيسيان. كانت هذه المجموعات هي أخوية الصالح العام، التي رتبت العمل للعاطلين عن العمل، وسيدات المحبة، وهي مجموعة تهدف إلى تخفيف الفقر والعوز من خلال الزيارات المنزلية وتوزيع الصدقات.

وفي 1828 انضمت أيضًا إلى أخوية العائلة المقدسة، وهي مجموعة مكرسة للنمو الروحي لأعضائها ونشر الإيمان المسيحي. عملت أيضًا لفترة قصيرة في عام 1829 مع منظمة أغاثا-هنرييت هوغيت-لاتور، وهي المؤسسة الخيرية للتائبات. أثناء عملها مع هذه المجموعات، قامت جاميلين بتجريد نفسها تدريجيًا من أصولها المالية، وقامت بتحويل العائدات إلى الجمعيات الخيرية التي كانت تعمل بها.

خدمتها

من زياراتها المنزلية، رأت الأرملة الشابة حالة البؤس الذي تعيش فيه النساء المسنات العازبات والمعزولات. ونتيجة لذلك، في عام 1829، أخذت جاميلين أربعًا من هؤلاء النساء المسنات الضعيفات والمريضات إلى منزلها الخاص في شارع سانت أنطوان. بحلول عام 1830، قررت أن هناك حاجة إلى أماكن أكبر لرعايتهم، وفي 4 مارس 1830، افتتحت دار للنساء المسنات الضعيفات أو المرضى في مونتريال على زاوية شارع سان لوران وشارع سانت كاترين، في سانت لورانس. المنطقة، بالقرب من منازل العديد من أقاربها. تم توفير مبنى الملجأ من قبل الأب كلود فاي، كاهن رعية كنيسة نوتردام في مونتريال. في عام 1831، انتقل الملجأ إلى مبنى أكبر استأجرته مؤسسة جاميلين في زاوية شارع سانت لورانس وشارع سانت فيليب.

في وقت النقل، كان المبنى الجديد يأوي 15 شخصًا، بسعة قصوى تبلغ 20 شخصًا، كما يوفر أيضًا مكان إقامة لجاميلين. توسع الملجأ حتى عام 1836 حيث تطلب مرة أخرى مباني أكبر. في 14 مارس 1836، تم التبرع بمنزل يقع على زاوية شارع سانت كاترين وشارع لاكروا من قبل أنطوان أوليفييه بيرثيلت، وهو فاعل خير ثري، وبعد ذلك بوقت قصير انتقل الملجأ إلى هذه المباني الجديدة، التي تسمى "البيت الأصفر". بحلول هذا الوقت، كان لدى جاميلين 24 امرأة كزميلات لها في عملها. في مارس 1838، أصيب جاميلين بحمى التيفوئيد وأصيب بمرض خطير؛ إلا أنها تعافت فيما بعد. خلال تمرد كندا السفلى (1837–1839)، حصل جاميلين على إذن لزيارة المتمردين المسجونين الذين كانوا محكومين بالإعدام، وقدم لهم المشورة وساعدهم على الاتصال بأسرهم.

حياتها

أصبحت جاميلين إنجيلاً معاشاً كما قال المسيح: "ما تفعلونه بإخوتي الصغار، تفعلونه بي". يتجمع حولها الأهل والأصدقاء لمساعدتها. وعلى مدى خمسة عشر عامًا، ضاعفت من لفتات التفاني البطولية . فاعترف برسالتها الرائعة الأسقف جان جاك لارتيغ، في البداية ثم من المونسنيور إجناس بورجيه، الأسقف الثاني لمونتريال، أثناء إقامته في باريس عام 1841، طلب الأسقف بورجيه إرسال بنات القديس منصور دي بول ، لمساعدة رسالة مدام جاميلين، من أجل وضع أسس ودساتير لجمعية رهبانية ناشئة جديدة . وعندما وافقت الراهبات ، قام الاسقف ببناء منزل جديد لاستيعابهم في مونتريال. ولكن في اللحظة الأخيرة، غيرت الراهبات رأيهن. لكن العناية الإلهية كانت تساندها دائماً . بحث لأسقف بورجيه عن مرشحين في أبرشيته؛ سيتم تكليفهم بمدام جاميلين التي ستقوم بتدريبهم على العمل الخيري الرحيم الذي تقوم به بمثل هذا التفاني، وعلى رسالة العناية الإلهية التي تعلنها بأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.

وُلدت راهبات العناية الإلهية في كنيسة مونتريال وانضمت إميليا تافيرنير-جاميلين إلى الراهبات الأوائل، في البداية كمبتدئة ثم كأم ومؤسسة لهن. تم الاحتفال بأول نذور رهبانية لها في 29 مارس 1844م، وفي عام 1847، ضرب وباء التيفوس مونتريال، ودعا الأسقف بورجيه الهيئات الرهبانية في مونتريال، بما في ذلك راهبات العناية الإلهية ، للمساعدة في علاج ضحاياه. بعد الوباء، تولت جاميلين مسؤولية دار رعاية القديس جيروم إميليان، وهي منشأة مخصصة لأطفال ضحايا التيفوس المهاجرين الأيرلنديين. في أواخر ذلك العام، أرسلت جاميلين بعضًا من الأخوات للتدريس في مدرسة سان جاك، التي كانت تعاني من نقص المدرسين. في عام 1849، أنشأت مستشفى سانت كاميل للمساعدة في علاج وباء الكوليرا في ذلك العام.

فتحها للمصحة

في عام 1849، نجحت جاميلين في تقديم التماس إلى المدعي العام لكندا السفلى، لويس هيبوليت لافونتين، للحصول على إذن لفتح مصحة للأمراض العقلية في لونج بوانت. وفي ذلك العام أيضًا أنشأت ديرًا في سانت إليزابيث، كيبيك، وفي عام 1850 انضم إليها دير في سوريل تريسي، كيبيك. في أواخر عام 1850، زارت جاميلين الولايات المتحدة مرة أخرى وقامت بجولة في مؤسسات راهبات المحبة، مع إيلاء اهتمام خاص لمصحات المجانين.

في 23 سبتمبر 1851، توفت بعطر القداسة والعمل الصالح جاميلين بسبب مرض الكوليرا، بعد أن استنفدت جهودها، أثناء تفشي الوباء في ذلك العام، بعد مرض استمر أقل من 12 ساعة. وكانت كلماتها الأخيرة "التواضع والبساطة والمحبة. قبل كل شيء المحبة.". تم دفنها في اليوم التالي في قبر بمصحة العناية الإلهية. في وقت وفاتها، كان هناك أكثر من 50 راهبة و19 مبتدئًة يعتنون بما يقرب من ألف امرأة وطفل وستة كهنة مسنين. تخدم راهبات العناية الإلهية اليوم في 9 دول: كندا والولايات المتحدة وتشيلي والفلبين والأرجنتين والسلفادور والكاميرون وهايتي ومصر.

تطويبها

في عام 1960، بدأت التحقيقات بهدف بدء قضية تطويب جاميلين وتقديسها. في 31 مايو 1981، بدأ التحقيق رسميًا في أبرشية مونتريال، وبذلك أُعلن جاميلين خادمًة لله (الخطوة الأولى من أربع خطوات على الطريق إلى القداسة في الكنيسةالكاثوليكية).

في عام 1983، بدأت محكمة الأبرشية التحقيق في قضية تقديس جاميلين. تم تجميع الأدلة التي استمعت إليها المحكمة ، وتم إرسال كل الوثائق إلى روما وتقديمها إلى مجمع قضايا القديسين. تم فحص الموقف من قبل لجنة من اللاهوتيين الخبراء، وبناءً على توصيتهم، أعلن البابا يوحنا بولس الثاني أن جاميلين مكرمة (المرحلة الثانية من مراحل القداسة الأربع) في 23 ديسمبر 1993م.

وفي عام 1983 أيضًا، لوحظ أن صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا يُدعى يانيك فريشيت يتعافى بشكل مفاجئ من سرطان الدم بعد الصلاة الموجهة إلى الأم إيميلي جاميلين. تم تقديم الملف الطبي المتعلق بهذه الحالة إلى الأطباء في روما، وفي عام 1999، أعلن هؤلاء الأطباء بالإجماع أن شفاء فريشيت هو معجزة، بسبب شفاعة جاميلين. تم الاعتراف رسميًا بالشفاء باعتباره معجزة حقيقية من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 18 ديسمبر 2000. وقد مكّن إعلان المعجزة جاميلين من تلبية متطلبات التطويب، وهي المرحلة الثالثة من مراحل القداسة الأربع، وفي 7 أكتوبر 2001 البابا يوحنا بولس الثاني. لقد طوبتها. نتيجة لتطويبها، حصلت جاميلين على لقب "الطوباوية"، وأذنت الكنيسة الكاثوليكية بتكريمها في المناطق التي يوجد بها راهبات العناية الإلهية.