الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تشارك الصم وضعاف السمع افتتاح دورة "كن سفيرًا"

الدورة الثالثة لمبادرة
الدورة الثالثة لمبادرة كن سفيرا

شاركت د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة "كن سفيرًا" دفعة "لغة الإشارة للصم" التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومي للحوكمة.

دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات القومية

جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس في فعاليات الافتتاح ولقاء الأشخاص من الصم وضعاف السمع المشاركين بالمبادرة والدورة الثالثة تفعيلاً لمواد وبنود بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتأصيلاً لآليات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات القومية والتي منها مبادرة " كن سفيرا "

ووجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الشكر إلى د.غادة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على أجندة اهتمام عمل الوزارة وأجهزتها التنفيذية، كما وجهت الشكر إلى الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على دخول بروتوكول التعاون بين المجلس والمعهد حيز التنفيذ الفعلي وعلى أرض الواقع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ودمجهم في كافة الأنشطة التي تقوم بها المبادرة والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أنها التقت عدد كبير من الأشخاص الصم وضعاف السمع المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة "كن سفيرًا" واستمعت إلى الإشكاليات التي يتعرضون لها، وأهم التوصيات المطروحة لكل هذه الإشكاليات من جانبهم ورؤيتهم لدور عمل المجلس ودعمه لقضايا الإعاقة، والتي أكدوا فيها على إيمانهم بدور المجلس وتبني قضاياهم وتواصله الدائم معهم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والتواصل المباشر معهم وغير المباشر من خلال تعاون المجلس مع عدد من الجمعيات الشريكة التي تعمل في مجال خدمة الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية.

نوهت إيمان أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، داعم دائم لهم في كافة الإشكاليات والقضايا التي تواجههم وأنه دوما ما يدعم توجهاتهم التي من شأنها تأصيل دعمهم وتنمية قدراتهم.

وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية المعهد القومى للحوكمة ذوي الإعاقة ضعاف السمع

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