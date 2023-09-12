إيمان كريم تكشف جهود الدولة في تمكين شباب ذوي الهمم

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الهمم.

أضافت إيمان، في مداخلة مع "إكسترا نيوز"، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس تم تعيين عددًا من ذوي الهمم بالمصالح الحكومية كما أن 5% من الإسكان يتميز بها ذوي الهمم في الأدوار الأرضية، مؤكدة أن ميزانية الدولة كام عام يتم وضعهم في الاعتبار.

وتابعت أنه يوجد فئات ذات إعاقات شديدة أو مركبة وتكافل وكرامة ويوجد دعم من المجتمع المدني، لافتة إلى أن التحالف الوطني يقدم خدمات كثيرة بعد اقرار القانون ويوجد تنسيق تام بين الجمعيات المختلفة لتقديم الدعم لمستحقيه.

لأول مرة.. الدستور يعترف بحقوق هامة لذوي الاعاقة

أكدت أن القطاع الخاص بتوجيه من الرئيس قدم وظائف لذوي الهمم لأن الحكومة لن تستطيع الايفاء بكل العدد الموجود، لافتة إلى أنه منذ تولي الرئيس، ولأول مرة، الدستور يعترف بحقوق هامة لذوي الاعاقة والإستراتيجيات التي تضمنت المحاور المختلفة ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.